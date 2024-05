Domenica 26 Maggio 2024, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 07:16

Maxi frode fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza, al via gli interrogatori. Nel corso dell’operazione denominata “Perno d’Oriente” sono finite agli arresti tre persone.

Si tratta di Fabrizio Chiappini di Frosinone, Alessio Possenti residente a San Cesareo e Genfa Wang, un cinese che operava nella provincia di Roma.

Per altre sei persone residenti tra le province di Roma. Frosinone, Latina e Napoli sono state applicati invece gli arresti domiciliari. Tra gli italiani compaioni: Stefano Scicchitano di Ceccano e Bruno del Cornò, tutti gli altri sarebbero di nazionalità cinese. Secondo quanto emerso dalle indagini portate avanti dagli investigatori i flussi di denaro partivano per la Cina dove alimentavano società attive nella produzione e nel commercio di prodotti tecnologici per la casa. Una volta che il denaro veniva “ripulito” in Asia, il giro ricominciava in Italia per rigenerare le provviste illecite.

Tornando agli interrogatori domani mattina verrà ascoltato per prima Antonio Scicchitano un 70enne residente nella città fabraterna che è ritenuto la mente di tutta questa operazione. L’uomo che sarà rappresentato dall’avvocato Giampiero Vellucci, si è sempre professato all’oscuro di tutto e inconsapevole di quello che con la sua società della quale era amministratore facevano gli altri.

I MOVIMENTI

Per movimentare gli enormi flussi di denaro, secondo la ricostruzione delle Fiamme Gialle, venivano utilizzare le classiche fatture per operazioni inesistenti. Per la Finanza l’ammontare del raggiro sarebbe pari a 18 milioni di euro. Il presunto sistema illecito è stato smantellato dopo un anno e mezzo di indagini. Il denaro veniva inviato in Asia per essere ripulito, poi tornava in Ciociaria per rigenerare le società che avrebbero operato in nero.

Tutto è partito svolgendo degli accertamenti su una società che aveva la sede di fatto nel capoluogo ciociaro. Da quella società gli uomini agli ordini del maggiore Precentino Corona hanno iniziato ad indagare su quelli che erano i principali clienti, ovvero dei grossisti cinesi che operavano non soltanto nella capitale ma anche nel centro Italia. Nel mirino dei finanzieri sono finiti una società ciociara ed un’altra connessa strettamente alla prima.

Entrambe sono state ritenute delle “cartiere”, servivano solo per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e indirizzate ad un gruppo ristretto di clienti.

I CAPITALI

L’inchiesta ha permesso di individuare anche delle società definite “perno” (da qui la denominazione dell'operazione Perno d'oriente) che venivano utilizzate per veicolare capitali verso terze società che si trovavano nell’Est asiatico

I finanzieri, oltre l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, hanno contestato anche una evasione di Iva per circa quattro milioni di euro a favore di ben sette società che avevano sede in Cina e precisamente ad Hong Kong. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati beni per circa tre milioni di euro. Le società asiatiche coinvolte nei flussi di denaro per l'auto riciclaggio operavano tutte nel settore della produzione e nel commercio all'ingrosso di prodotti tecnologici.