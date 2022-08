Ciclismo, domenica a Sora il memorial "Riccardo Porretta"

«Trenta anni insieme nel ricordo di un grande amico, appassionato di ciclismo e della bicicletta in ogni sua declinazione». E' il traguardo che raggiunge domenica 28 agosto una delle “Classiche” del calendario amatoriale del ciclismo nel centro Italia. E' il Memorial Riccardo Porretta che dopo due anni ai box per la pandemia, torna a svolgersi.

Una gara molto sentita e partecipata, oltre che per l’aspetto agonistico, in particolare per il nome alla quale è legata: Riccardo è stato tra i precursori delle due ruote silenziose nella città volsca e l’atmosfera della giornata è da sempre unica e particolare.

Il ritrovo dell’edizione 2022 è fissato dalle 7.30 presso il Bar Elisir in via Lungoliri Matteucci a Sora. La località di partenza della manifestazione, ha richiamato negli anni la partecipazione in particolare di corridori provenienti dal Lazio, dall’Abruzzo e dalla Campania con presenze talvolta anche dalle Marche e dal Molise. Il percorso di domenica prossima è come tradizione su un circuito molto veloce: partenza alle 9 dal Bar Elisir e poi otto giri da 10.5 chilometri con il primo in “modalità” turistica.