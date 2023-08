In Ciao da Villa Santa Lucia a Capo Nord, al rientro Matteo "sindaco" per una sera

Matteo Di Fazio sindaco per una sera a Villa Santa Lucia. Il trentunenne si è reso protagonista di una delle avventure più fantastiche di questa estate 2023, attraversando sei stati dall'Italia fino a Capo Nord in 20 giorni in sella al suo "Ciao" della Piaggio: Austria, Germania, Svezia, Finlandia e quindi Norvegia prima del rientro a casa.

Tornato da qualche giorno a villa Santa Lucia, dove vive, il sindaco ha voluto omaggiarlo donandogli per una sera la fascia da primo cittadino. «Hai portato il nome di Villa Santa Lucia in giro per l’Europa - ha detto il sindaco Orazio Capraro - e questo mi ha reso profondamente orgoglioso del ragazzo che sei, dei valori che hai e soprattutto del messaggio che hai voluto trasmettere.

Non ti sei arreso, hai affrontato tante difficoltà, ma sei riuscito a portare a termine il tuo sogno».

Il viaggio di Matteo Di Fazio verrà raccontato in un video che in autunno diventerà oggetto di giornate di informazione nelle scuole del comprensorio. «I ragazzi di oggi pensano che affrontare le difficoltà per raggiungere un obiettivo sia impossibile, invece con il viaggio, attraverso il mio racconto, intendo far comprendere loro che tenacia e caparbietà pagano sempre»

Dal mischiare olio e benzina per ottenere la miscela per il vecchio ciclomotore (è dell'86) a qualche disavventura, Matteo ha realizzato il suo sogno. Nella vita aiuta il padre come idraulico e fa anche il fotografo «ma volevo spezzare con la frenesia quotidiana e mi sono regalato questa avventura»