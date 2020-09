© RIPRODUZIONE RISERVATA

La possibilità è quella di continuare fino al termine di ottobre. Anche se, con la fine dell’estate, per protrarre la “Terrazza del Belvedere”, si dovranno fare, a fine settembre, ulteriori valutazioni. In ogni caso, però, dal Comune già confermano, per il prossimo anno, la riproposizione dell'iniziativa. Partenza già da maggio 2021.«La Terrazza del Belvedere ha raggiunto un successo enorme – dichiara Rossella Testa, assessore al Centro storico- dovuto soprattutto a due fattori: la forte presenza dei giovani, nel pieno rispetto delle misure anti Covid, e ai maggiori spazi, grazie all'isola pedonale. Si è registrata anche una forte presenza di imprenditoria giovanile sul territorio di Frosinone Alta». Sul termine dell’evento, la Testa spiega: «La delibera indica la fine di ottobre. Sicuramente, per fine settembre, rimetteremo mano all'evento e vedremo come poter modificare l’iniziativa e come poterla portare avanti. Bisognerà anche valutare il meteo, però la possibilità di arrivare fino al termine di ottobre, c’è». Tra l’altro, con il nuovo decreto Rilancio dello scorso agosto è stata protratta l’esenzione dal pagamento del suolo pubblico fino al 31 di dicembre. L’assessore, poi, annuncia: «La Terrazza del Belvedere sarà riproposta sicuramente già da maggio del prossimo anno. Sperando di esser usciti da questo periodo di Covid, verrà richiesto alle attività il rispetto del regolamento comunale sull'occupazione del suolo pubblico, quindi tutti i dehors dovranno seguire quelle linee guida. Quest’anno, siamo andati in deroga».«E’ stata l’iniziativa migliore fatta negli ultimi 20 anni a Frosinone – commenta Andrea Ciotoli di Polo Nord - sia a livello logistico che di qualità di prodotto. Finalmente, a Frosinone, abbiamo capito che, se i locali sono uno vicino l’altro nel Corso della città, lavorano tutti. Perché si crea un circuito che porta i clienti ad usufruire di tutte le attività della zona. Abbiamo rotto un tabù fantastico. Adesso qui, parcheggiando la macchina, si ha tutto a disposizione. Ad esempio, qualcuno viene da noi per fare l’aperitivo e poi, senza riprendere la macchina, va a cena in una delle attività qui nei pressi. Sicuramente – conclude Ciotoli- siamo disponibili sia a continuare fino al termine di ottobre che l’anno prossimo. Non vediamo l’ora». Dello stesso avviso, Carmine Nardo, di “Osteria Santa Lucia”: «L’iniziativa è andata molto bene, tutte le attività del centro storico hanno riscontrato un incremento del lavoro, dovuto anche al fatto che le attività di questa parte della città sono, ormai, vere e proprie realtà del capoluogo. C’è anche un movimento giovanile sempre più forte. I giovani hanno scelto il centro storico. Tra l’altro, c’è un’ottima coesione anche tra le varie attività. Penso che l’identità vera del centro storico sia stata trovata proprio grazie a quest’iniziativa». Dall'Osteria, poi, si stanno attrezzando anche per costruire una copertura e continuare ad utilizzare lo spazio esterno, in caso di autorizzazione comunale. «L'iniziativa è andata bene – spiega Elisa Tagliaferri de “Le Terrazze” - sono venute molte persone. Forse, magari, sarebbe stato meglio avere una maggiore organizzazione di eventi da parte del Comune».Nei giorni scorsi, tramite alcune segnalazioni riportate sui social, è sorto il caso di ipotetici parcheggiatori abusivi, in Piazza VI dicembre, nell'orario serale. Attualmente, però, non ci sono conferme ufficiali. «Già da questa sera (ieri,nda) – spiega la Testa - faremo controlli più approfonditi con i vigili perché, si presume che se verranno questi parcheggiatori abusivi, lo faranno in concomitanza de “La Terrazza del Belvedere”, vista l’elevata affluenza nella zona. Nel caso, verranno subito allontanati».