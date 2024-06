Giovedì 13 Giugno 2024, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 07:22

I De Sica e la Ciociaria, dalle origini del padre Vittorio agli sfottò del figlio Christian. Nel suo ultimo film, “Ricchi a tutti i costi”, è la volta della “sagra di Ceccano”. Il copione è sempre lo stesso da quarant’anni. Si ritrae una terra di zotici che vivono tra le pecore e non fanno altro che abbuffarsi. Oltre sessant’anni fa, invece, usciva nelle sale “La Ciociara” di Vittorio De Sica, nato nel rione Cittadella di Sora. Un capolavoro tratto dal romanzo di Moravia, interpretato dal premio Oscar Sophia Loren, la “Cesira” che subì le violenze delle Marocchinate.

“Ricchi a tutti i costi” è la goccia che fa traboccare il vaso fino a Sora. Antonio Mantova, cultore di Vittorio De Sica, attacca il figlio Christian. «Suo padre è stato un genio assoluto, fiero delle sue origini sorane - afferma - mentre lui e la sua opera sono da sempre fuori dalle righe, soprattutto verso la Ciociaria, una terra che non visita abbastanza per conoscerne tutte le bellezze e preziosità, a parte le sagre di campagna». Stavolta, però, nasce tutto da un’improvvisazione dell’attore Claudio Colica nel film precedente: “Natale a tutti i costi”. Dopo l’eredità milionaria di “una vecchia zia di Ceccano”, si usa “sagra di Ceccano” come frase in codice per “omicidio”. Con De Sica avrà sfondato una porta aperta. Anche per Colica, tra i noti youtuber “Le Coliche”, le radici familiari sono ciociare. «Nomino spesso Ceccano perché ci ho passato l’infanzia - spiega lui stesso - Avevo una prozia lì e ogni volta che andavamo a pranzo da lei stavamo benissimo, si mangiava tanto e bene, ed era pieno di animali. Quindi per me il paesino è sempre stato Ceccano». Ricordi da bambino finiti in video comici come “Natale a Roma” e “Basta il pensiero”. Si va dal mega pranzo natalizio fino al “Babbo Natale” cafone proveniente dal “paesino”, in realtà la quinta cittadina della provincia.

LE ORIGINI

Provincia fatta di storia che origina prima ancora dei romani. Basta pensare, su tutti, al cranio di Argyl ritrovato a Pofi e datato tra 8 e 900.000 anni fa oppure ai natali di Cicerone, ad Arpino. Ma anche di fatica, lavoro, industria (dall’automotive al farmaceutico), accoglienza, borghi incantati e orgoglio di appartenenza.

Secondo Tonino Mantova, però, c’è accanimento da parte di De Sica. «Partecipò a un convegno a Sora nel 1984, al decennale della morte del padre - racconta il cineasta e fotografo -. Non so cosa sia successo, ma non si è visto più. La sua comicità non mi piace, è velenosa. I veri comici non dicono nefandezze e parolacce per far ridere. Il vero burino, in fondo, è lui».

I PRECEDENTI

Christian, erede comico del maestro neorealista Vittorio, ha già firmato varie “perle” rispetto alla Ciociaria. Su “Ricchi a tutti i costi”, diretto da Giovanni Bognetti, De Sica ha detto in generale che «senza la cattiveria sono tempi duri per i comici». Non si dimentica di certo Fra Rodolfo da Ceprano, alias Don Buro, rozzo prete di campagna di "Vacanze in America". In uno dei classici cinepanettoni, “Body guards”, chiede invece a una ruspante coppia sadomaso se arriva da Sora o Ceccano. Mantova preferisce parlare del compianto fratello Manuel De Sica, compositore. «Mi onoro di esser stato suo amico - fa sapere -. A Sora ci sono ormai una piazza, un auditorium, una galleria e un murale dedicati a Vittorio De Sica, ma purtroppo l’altra mela non è caduta affatto vicina all’albero». Rammenta anche il forte legame di Vittorio con la città: «Il senatore Ignazio Senese, proprietario del cineteatro “Capitol”, gli chiese di dichiarare pubblicamente di essere di Sora, dove nacque e passò l’infanzia, anziché di Napoli. Lui gli rispose: “Farò di più, lo dirò in un film”. Insistette con il soggettista, Indro Montanelli, per cambiare il copione e ambientarlo a Sora invece che a Segrate, Milano. Alla fine, nel film “Il generale Della Rovere”, disse a tutti “Io sono nato a Sora, un paese tra Roma e Napoli”». Sia Vittorio che Christian De Sica, tra l’altro, hanno anche “Sorano” tra i tanti nomi all’anagrafe.

IL BARISTA DI MANFREDI

Un altro grande del cinema, Nino Manfredi, originario di Castro dei Volsci, fece successo con il dialettale “Barista di Ceccano”. «Mi aspettavo le selciate - raccontò quando ci tornò - Perché? Sono nato a nove chilometri da Ceccano». In realtà, incarnando “Ciociarità” e goliardia, i ceccanesi lo accolsero sul palco con tutti gli onori del caso, i costumi tradizionali e le tanto citate pecore. Oggi, invece, c’è “Ricchi a tutti i costi” con De Sica figlio e una “Sagra di Ceccano” che pare aver stufato. «Manfredi fu apprezzato perché non aveva veleno in corpo - conclude Mantova -. Christian De Sica, invece, sembra accanito contro la Ciociaria».