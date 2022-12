Cheerleaders, primo gruppo in provincia di Frosinone con il simbolo della squadra di calcio

Con la scuola Lion cheer arrivano le cheerleaders anche a Frosinone. «Non ci sono campioni, solo squadre. Non ci sono gare individuali ma soltanto di gruppo. Sono cheerleader. E c’è tutto un mondo dietro» - si legge in una nota diffusa dalla neonata società.

Il cheerleading è una disciplina nata in America nel 1880 come tifoseria delle squadre di gioco in campo, ma che negli anni è diventata una forma ibrida di sport che mette insieme corpo libero, danza e ginnastica acrobatica, ed è praticata a livello agonistico con campionati nazionali in diversi paesi. Grazie alla coach Gloria Argentino, già ballerina, docente di danza moderna, dance training e massoterapista, il fenomeno approda anche in provincia di Frosinone. La scuola ha sede presso ProSede Gymnica (Via Ecetra 1, Frosinone) dove ragazze di tutte le età si allenano per arrivare a partecipare a gare nazionali ed internazionali, stage con coach di altissimo livello e aprire partite di calcio, proprio come in America. «L’idea nasce dalla voglia di portare qualcosa di nuovo e mai visto in Ciociaria - spiega Gloria Argentino -. Vogliamo seguire l’esempio di altri paesi dove questa disciplina viene praticata già dai 5 anni. La nostra missione è diffondere questo sport e trasmettere valori importanti che ne fanno parte: il gioco di squadra, il supporto reciproco e la sana competizione. Il 3 e 4 gennaio ospiteremo due coach di livello internazionale, sarà il primo stage ufficiale dell’anno per le nostre ragazze.»

Lo scopo, oltre alla mera finalità sportiva, è quello di trasmettere dei valori fondamentali e spesso dimenticati dai giovani: costanza, rispetto, aggregazione e integrazione. «L’amore che mi lega a questa città - conclude la coach Argentino - mi ha portato a fondare in sinergia con le ragazze della Pro Sede Gymnica, che sono fondamentali nell’allenamento dei ragazzi, questa scuola esclusiva di Cheerleading. Ho scelto il simbolo del Leone con i colori che rappresentano la nostra città e la nostra squadra del cuore».