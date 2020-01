Cervaro, è morta la donna investita ieri pomeriggio sulla Casilina

E' morta la donna di 67 anni investita ieri pomeriggio sulla via Casilina, nel territorio di Cervaro, in località Sordella: una donna, straniera, è stata centrata da un’auto condotta da un 64enne di Rocca d’Evandro. L'uomo si è fermato ed ha attivato soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 i quali hanno trasportato la donna all’ospedale di Cassino e da qui dopo i primi accertamenti sanitari è stata trasferita in eliambulanza all’Umberto I di Roma. Purtroppo le sue condizioni era troppo gravi e questa mattina è morta. Gli accertamenti sono stati affidati agli agenti del commissariato di Cassino.



