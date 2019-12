Il Tar di Latina, riunitosi ieri in Camera di Consiglio, ha deciso per l'accoglimento della richiesta di sospensiva sia della revoca della concessione da parte del Ministero, sia dell'ordinanza di sgombero del 5 dicembre scorso. Il giudice ha anche fissato l'udienza pubblica per l'11 marzo 2020. Per il momento il Dignitatis Humanae Institute rimane a Collepardo.



