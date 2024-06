Ceprano, tir perde il rimorchio: feriti e code sulla corsia Sud

Tir perde iil rimorchio sull’A1 nei pressi del casello di Ceprano: due feriti e traffico in tilt.

L'incidente è avvenuto nella prima mattinata di oggi, 7 giugno 2024, sulla corsia sud e non ha visto coinvolti altri mezzi.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia stradale diretti dal comandante Stefano Macarra, il personale del 118 e una gru per riportare in carreggiata il rimorchio. La causa del sinistro potrebbe essere lo scoppio di uno pneumatico del mezzo pesante.

