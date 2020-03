© RIPRODUZIONE RISERVATA

Undici nuovi casi positivi e un decesso. Questi i numeri del nuovo bollettino sull'emergenza coronavirus diffuso poco fa dalla Regione Lazio. La vittima è una donna di Ceprano, di 79 anni, moglie dell'anziano venuto a mancare nei giorni scorsi, anche lui positivo al Covid-19. Entrambi erano stati ricoverati, per patologie pregresse all'apparato respiratorio, nell'ospedale "Santa Scolastica" di Cassino. La donna era stata poi trasferita presso la Rianimazione dello "Spaziani" di Frosinone, ma per lei non c'è stata nulla da fare, a causa di un quadro clinico già gravemente compromesso.I famigliari della coppia di anziani di Ceprano sono in quarantena e sono risultati positivi sia la figlia che il genero delle due vittime.Con i dati di oggi, complessivamente il numero dei contagiati in provincia di Frosinone sale a 56. Quattro invece il numero dei decessi, compreso quello dell'anziano molisano ricoverato nella clinica "San Raffaele" di Cassino, morto a causa di un infarto, ma comunque positivo al coronavirus. Nella struttura sanitaria della città martire, come ribadito anche oggi dalla Regione Lazio, sono stati bloccati i ricoveri in attesa degli esiti dell'indagine epidemiologica dal momento che nella stessa sono stati accertati finora 9 casi positivi.