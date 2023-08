Domenica 20 Agosto 2023, 09:39 - Ultimo aggiornamento: 11:50

Ottenuto il via libera della Regione Lazio nella procedura per la valutazione d'impatto ambientale, dopo la pausa estiva, il Comune potrà procedere al rilascio dei permessi necessari per iniziare i lavori del centro commerciale nell'area dell'ex Permaflex, a Frosinone. Un investimento da 42 milioni di euro che sarà realizzato dalla società "Elco srl". Ma i tempi non saranno brevi. Stando al cronoprogramma presentato dalla società, il cantiere dovrebbe essere aperto entro la fine di quest'anno, tra novembre e dicembre.

La prima fase dell'intervento riguarderà la demolizione dei manufatti esistenti dell'ex opificio che produceva i celebri materassi. Operazioni lunghe e complesse, vista anche la mole di rifiuti prodotti dalla demolizione che dovranno essere smaltiti, che richiederanno numerosi mesi. Il cronoprogramma prevede che le demolizioni si protrarranno fino alla primavera del prossimo anno, salvo imprevisti che in un intervento del genere non possono essere esclusi. Solo a quel punto inizieranno i lavori di realizzazione delle nuove strutture. Nel cronoprogramma la chiusura del cantiere è fissata agli inizi del 2026, con lo smontaggio del cantiere a febbraio. Ma poi occorreranno altri mesi per la preparazione delle attività commerciali.

Nel centro commerciale sorgeranno 73 negozi con superfici di vendita estese su circa 25mila metri quadrati. Le strutture di vendita saranno così suddivise: 2 di grandi dimensioni per un totale di circa 6mila metri quadrati; 8 di ampiezza media per un totale di circa 11mila metri quadrati; 50 esercizi di vicinato per un totale di 7 mila metri quadrati e 13 tra bar, ristoranti, pizzerie, fast food e altre attività per la somministrazione di alimenti e bevande.

L'apertura del centro commerciale comporterà un aumento significativo del traffico. Secondo le stime, calcolate sulla base di un studio di una società specializzata nel campo della viabilità, nei giorni feriali ci sarà un traffico giornaliero medio tra le 2mila e le 3mila autovetture, poco meno di 5mila nei weekend. Numeri che in termini di afflusso si traducono in una stima di oltre 7mila persone nei giorni feriali e di oltre 9mila nei weekend. Circa 48mila nell'arco della settimana. Per la Regione Lazio, «l'intervento, letto nella configurazione comprensiva degli interventi sulla viabilità e parcheggio di scambio stazione ferroviaria già realizzato, risulta conforme ed attuatore delle misure tese alla fluidificazione del traffico ed alla possibilità di utilizzo di mezzi alternativi all'automobile».Oltre al parcheggio già realizzato nell'area ex Frasca, per attutire l'impatto del traffico previste una serie di opere: una rotatoria di accesso al centro commerciale sulla Monti Lepini e un'altra più piccola di accesso su via Selvotta/via Fermi. Un'altra rotatoria ancora, sempre a spese della società, sarà realizzata al bivio tra la Monti Lepini e l'asse attrezzato.La realizzazione delle opere , secondo le prescrizioni della Regione, dovrà avvenire prima o almeno contestualmente all'esecuzione degli interventi privati, con particolare riguardo alle infrastrutture stradali di connessione con il sistema della viabilità esistente e comunque le opere dovranno essere completate prima dell'entrata in attività della struttura commerciale.