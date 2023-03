Lunedì 6 Marzo 2023, 09:24 - Ultimo aggiornamento: 09:25



Corso della Repubblica chiuso al traffico veicolare tutto l'anno? I commercianti non ci stanno. Spiegano che l'isola pedonale penalizzerebbe molte attività dal momento che il traffico veicolare verrebbe deviato su arterie secondarie. La storica' via dello shopping, insomma, risentirebbe in maniera negativa della chiusura. Gli esercenti lo hanno fatto presente al neo assessore al Commercio di Cassino Maria Rita Petrillo che da pochi giorni ha preso il posto di Arianna Volante. La delegata del sindaco si è ritrovata una folta delegazione di commercianti alla porta del suo assessorato che hanno spiegato di non avere alcuna intenzione di indietreggiare. Lei, dal canto suo ha fatto presente di essersi appena insediata ma che al momento appare difficile fermare il progetto dell'isola pedonale permanente visto e considerato che a breve partiranno i lavori.

Questo, in buona sostanza, è quanto emerso dal vertice che si è tenuto in Comune tra il neo assessore al Commercio Maria Rita Petrillo ed alcuni esercenti della Città Martire. «Tuttavia ha spiegato la Petrillo al termine dell'incontro ho assicurato i commercianti che farò presente al sindaco le perplessità da loro sollevate che riguardano anche e soprattutto la parte più squisitamente tecnica». I commercianti hanno infatti chiesto di mantenere aperto il Corso della Repubblica istituendo ad esempio delle Zone 30' dal lunedì al venerdì. A quel punto è stato invitato al dibattito il consigliere comunale Riccardo Consales che segue da vicino l'urbanistica e il progetto del piano urbano del traffico. Trapela ancora molto scetticismo, i commercianti non escludono clamorose azione di protesta se le loro istanze non saranno tenute in considerazione.

La questione sarà oggetto di dibattito anche nel prossimo consiglio comunale con una interrogazione presentata dal consigliere competente Franco Evangelista.

L'INTERVENTO

All'attacco va anche il consigliere comunale Benedetto Leone, che argomenta: «Chiudere l'arteria principale della città, senza aver pianificato tutti questi passaggi antecedenti e prodromici, è pura follia. L'ho detto in questi mesi e continuo a ripeterlo anche oggi. Esiste una alternativa alla chiusura del corso della repubblica e si chiama piazza Labriola e piazza Toti. È questa la grande area pedonale che andrebbe riqualificata e data nuova vita. Un intervento prioritario, che impatta meno sul tessuto economico del centro e soprattutto sulla vivibilità della città. Il Piano Urbano del Traffico risulta essere ancora dopo mesi un documento fantasma. Addirittura il Sindaco interpreta l'urbanistica a suo piacimento, trasformando il piano urbano del traffico (Put) in una sanatoria di interventi già fatti e che restano slegati tra di loro, quando invece andrebbe fatto tutto antecedentemente. Questo presuppone che il Sindaco abbia a monte una idea di città presente e futura, ma a quanto pare si continua ad amministrare con spot, a utilizzare risorse economiche per interventi e opere che restano isolate, ne è l'esempio lampante la corsia ciclabile in centro e la pista ciclabile per via Folcara. Due fallimenti che hanno creato però danni economici alle attività e alla vivibilità della città».