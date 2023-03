Ceccano, uomo di 70 anni trovato morto nel suo garage

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 marzo, un 70enne di Ceccano è stato rinvenuto senza vita all'interno del suo garage. La triste scoperta è avvenuta in via Marano, nella parte bassa della città.

Non è passato inosservato l'intervento sul posto di un'ambulanza dell'Ares 118 e dei carabinieri del comando locale. Per l'uomo, purtroppo, non c'era però più niente da fare. La notizia del decesso del pensionato, ora che inizia a circolare, ha destato profonda tristezza anche e soprattutto per la dinamica del ritrovamento. Secondo le prime informazioni a causare il decesso sarebbe stato un malore.