Ceccano, torna la “School cup” ma non più come “Memorial Irene Di Mario”

Allo Stadio Popolla di Ceccano l’Istituto tecnico economico si aggiudica la “School cup” battendo ai rigori il Liceo scientifico e linguistico. La manifestazione è tornata, dopo la pandemia, ma non come decima edizione del “Memorial Irene Di Mario”, giovanissima ceccanese scomparsa a causa dell’Anemia di Fanconi. Un migliaio di persone, sano agonismo in campo da parte delle squadre scolastiche, tante emozioni nel corso dell’odierna mattinata.

Patrocinato dal Comune, resa possibile assieme all’associazione “Più Ceccano” e “Sara, un angelo con la bandana”, la nuova “School cup” si è svolta alla vecchia maniera: un quadrangolare tra gli istituti superiori di Ceccano. Ragioneria fabraterna ha avuto la meglio dagli undici metri contro il Liceo, a seguire in graduatoria l’Istituto alberghiero e l’Istituto tecnico economico di Ceprano. Questi ultimi fanno parte dell’Istituto d’istruzione superiore assieme ai campioni.

I genitori di Irene: «L’ultimo Memorial nel 2019»

I genitori di Irene Di Mario, Fabio e Maria, hanno voluto rivolgere un caloroso ringraziamento a tutti i promotori e partecipanti sulla pagina social del Memorial. «Dopo 9 bellissime edizioni, l'ultima del 2019 - hanno premesso - con grande dispiacere la famiglia Di Mario non ha potuto proseguire la bellissima manifestazione iniziata nel 2010 grazie in primis ad Antonio Pizzuti, che ne è stato l'ideatore e l'artefice, e alla famiglia Di Mario che con tanto impegno e amore ha portato avanti nel tempo questo evento, in memoria della piccola Irene e con lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca sulla terribile malattia genetica che l'ha strappata ai suoi cari».

Tra questi sua madre, la vigilessa Maria Cipriani, che con i propri familiari intende ringraziare tutti i colleghi della Polizia locale di Ceccano. E non solo: «Gli Istituti superiori di Ceccano e Ceprano protagonisti della manifestazione, dalle dirigenti ai professori, dal personale Ata alle generazioni di studenti che si sono succedute nel corso degli anni, le famiglie Di Mario e Cipriani, i volontari della EC Ceccano, gli arbitri, la Banda Bartolini, Pietro Muzak, Janet De Nardis, Paola Delli Colli, tutti gli amici, gli sponsor e tutti coloro che in ogni modo ci hanno aiutato, chiediamo scusa se non riusciamo ad elencare tutti ma sono tantissimi».

L’appello: «Si mantenga lo spirito di solidarietà»

Non da ultimo un pensiero della famiglia è stato rivolto a chi ha fatto sì che, pur in altra veste, la “School cup” tornasse a disputarsi: «A coloro che hanno raccolto il testimone di questo bellissimo evento, non più legato all'Airfa (Associazione per la ricerca contro l’Anemia di Fanconi, Ndr) e alla memoria di Irene, auguriamo di proseguire sulla strada tracciata con tanto amore e impegno da chi li ha preceduti, mantenendo lo spirito di solidarietà all'insegna dello sport nel senso più nobile della parola. Ancora grazie».

L’assessore Riccardo Del Brocco, per conto dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Caligiore, lo ha definito «un momento che ha visto protagonisti gli studenti dei nostri istituti superiori non solo a livello calcistico, ma soprattutto sul campo della solidarietà - ha postato via social -. Un grazie a Gianluca Di Stefano e don Tonino Antonetti, che con le loro associazioni hanno affiancato questa iniziativa, insieme agli sponsor e alle forze dell’ordine che hanno permesso di giocare in assoluta sicurezza in uno stadio con mille persone».

In conclusione, si compiace della presenza del deputato di casa Massimo Ruspandini e rivolge un plauso ai consiglieri comunali Diego Bruni e Simona Sodani, l'uno delegato allo sport e l'altra alla pubblica istruzione, per la proficua collaborazione.