Lunedì 16 Ottobre 2023, 21:43 - Ultimo aggiornamento: 21:53

A Ceccano un fine settimana guastato dai topi d’appartamento. Il colpo grosso l’hanno fatto sabato in località Casamarciano, mentre i proprietari cenavano. Il resto dei furti si è registrato nella contrada Cantinella nella serata di ieri, domenica 15 ottobre, quando i padroni di casa erano in chiesa.

Si stava festeggiando la riapertura al culto della parrocchia di San Pietro Apostolo. I ladri hanno forzato gli ingressi e hanno fatto razzia in varie case. L’amara sorpresa al rientro dopo la festa, a cui presenziavano anche carabinieri e polizia municipale.

A Casamarciano, precisamente in via Santa Maria Goretti, un’abitazione è stata invece svaligiata mentre gli occupanti erano tutti al pianterreno. Si sono portati via oltre cinquemila euro, buoni fruttiferi postali e svariati gioielli, tra cui persino le fedi nuziali. Si è sentito qualche rumore, tanto che qualcuno è andato a controllare. Ormai, però, i ladri erano per strada e stavano scappando.

Ultimamente i carabinieri di Ceccano sono stati molto attivi nelle perquisizioni domiciliari, anche e soprattutto alla ricerca di armi. Procedono ora con le indagini per tentare di incastrare gli autori della serie di furti con i proprietari in casa e in chiesa.