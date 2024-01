Ceccano saluta il democristiano Aldo Maliziola

Ceccano, dopo l’ex sindaco Psi Lellenzo Masi, rivolge l’estremo saluto a un altro amministratore comunale molto stimato a livello politico e umano. Se n’è andato Aldo Maliziola, già amministratore comunale alla metà degli anni Settanta ed esponente di spicco della Democrazia cristiana in quella che era definita la “Stalingrado ciociara”.

L’eredità politica era finita a sua figlia Manuela, diventata sindaco nel 2012, la prima donna a salire sullo scranno più alto di Palazzo Antonelli. «Esprimo le mie più sentite condoglianze a Manuela Maliziola e l’intera famiglia per la scomparsa del caro Aldo - così la consigliera comunale Emanuela Piroli -.

Un’altra grande perdita per la nostra città. Un uomo che ha attraversato da protagonista la storia politica e sociale della nostra comunità».

Il ricordo in seno alla comunità

Anche la rete associativa della Pro loco di Ceccano «si stringe con affetto intorno alla famiglia Maliziola per la perdita del caro Aldo». Francesco Pizzuti, anch’egli democristiano, lo ricorda come «l'amico di tutti». Tante le battaglie condivise: «Abbiamo militato nello stesso partito, la DC, e come consiglieri comunali. Ho potuto meglio apprezzare il suo impegno a livello politico e amministrativo».

Negli anni Settanta diventò consigliere anche un giovanissimo Pietro Alviti, insegnante per una vita, giornalista e presidente diocesano dell’Azione cattolica.

«Sono stato con Aldo Maliziola, sui banchi di Palazzo Antonelli, per un mandato amministrativo - rammenta Alviti -. E, per tanti anni in più, nella fumosa sede della Democrazia Cristiana, dove si discuteva di ogni cosa che riguardasse le scelte comunali e politiche, indipendentemente da avere un preciso ruolo amministrativo o meno».