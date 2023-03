Ceccano, "Pranzo di primavera": unica tavolata di 150 metri e oltre duemila partecipanti

Marco Barzelli

Nell'odierna domenica ecologica sta riscuotendo un grande successo il "Pranzo di primavera" organizzato dall'assessorato all'ambiente nel centro storico di Ceccano in collaborazione con l'associazione Fabrateria Vetus e vari ristoratori e volontari locali.

Dal monumento di piazza 25 Luglio fino a via Magenta, per oltre centocinquanta metri, un'unica tavolata con settecento posti a sedere e diciassette stand gastronomici a portata di mano.

Un'unica tavolata per 150 metri: 2.000 presenze

In totale si sono registrati oltre duemila partecipanti, intrattenuti dalla musica popolare dei "Brigallè". A seguire il dj set finale di Giampiero Carlini. Per il divertimento dei più piccoli, sin dall'avvio a mezzogiorno, un'area giochi con animatori e gonfiabili.

Il taglio del nastro è stato effettuato a mezzogiorno dal sindaco Roberto Caligiore assieme all'assessore all'ambiente Riccardo Del Brocco e al deputato di casa Massimo Ruspandini.

Del Brocco: «Un successo senza precedenti»

«Un successo senza precedenti per il "Pranzo di primavera" e tengo a ringraziare l'associazione Fabrateria Vetus e, in particolare, Alessandro Pizzuti per l'aiuto - commenta l'assessore Del Brocco -. I dipendenti comunali, gli standisti, gli sponsor, le forze dell’ordine. Ceccano ha bisogno di eventi di qualità e la risposta è sotto gli occhi di tutti. Con poco, ma con le idee e le soluzioni giuste, si possono confezionare eventi di altissima qualità».

Un altro evento, dopo la "Sfilata della barrozze", organizzato durante il blocco totale del traffico contro le polveri sottili. Stavolta una domenica all'insegna di gusto, ecologia e divertimento. «Una festa di popolo, una festa di Ceccano, che accoglie persone da tutti gli angoli della provincia di Frosinone - conclude Del Brocco -. La città si diverte e lascia un ricordo positivo di sé. Uno spazio morto diventa così un’opportunità. È questa la nostra visione, la visione di una grande Ceccano».