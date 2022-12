Morto Massimo Cao, Ceccano piange un altro storico pediatra

Ceccano nuovamente in lutto per la scomparsa di un altro storico pediatra. Se n’è andato nelle scorse ore il dottor Massimo Cao, 74 anni, per oltre quarant'anni medico dei bambini ceccanesi. Viveva a Roma, ma fino a qualche tempo aveva continuato a esercitare anche in uno studio situato al centro della cittadina ciociara. Poi, purtroppo, la sua vana battaglia contro la malattia.

Appena quattro giorni fa la comunità di Ceccano, ma anche quella di Giuliano di Roma, era rimasta scovolta dalla morte del noto pediatra Ahmad Al Suleiman: 70enne, di origini giordane, morto d’infarto mentre faceva la fila in banca nella parte bassa della città.

Ai funerali del compianto Suleiman, celebrati mercoledì nella moschea di Frosinone, fanno tristemente seguito quelli tenuti stamane per rivolgere l’ultimo saluto allo stimato pediatra di Ceccano. Se n’è andato all’indomani della scomparsa del dottor Suleiman.

Stamattina alle 11.30 è stato celebrato il rito funebre nella chiesa di Sant’Orsola di Roma, tra il dolore dei suoi cari e dei tanti amici e colleghi che gli hanno voluto un mondo di bene nella capitale. Poi l'approdo della salma nel cimitero della sua città. Ceccano piange la morte di un grande professionista, una persona perbene, il medico buono dei bimbi.