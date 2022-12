Maltempo a Ceccano, pericolo di frana in centro: chiusa la strada

A Ceccano la pioggia insistente ha dissestato la zona tra via Armando Diaz e via Fosso fedele, traverse della centrale via Matteotti, la strada regionale 637 dir di Frosinone e di Gaeta.

L’avviso di pericolo è stata appena diramato via social dal sindaco Roberto Caligiore: «Siamo stati costretti a chiudere Via Diaz, dall’incrocio con Via Fosso Fedele per circa 100 metri, a causa di una frattura sul terreno sovrastante la strada con la possibilità di una frana».

«Grazie al costante controllo del territorio, da parte del personale comunale e di tutto il gruppo di volontari, è stato possibile rendersi conto preventivamente del possibile pericolo», aggiunge il primo cittadino di Ceccano.

Il sindaco Caligiore, infine, chiede «collaborazione e pazienza alla cittadinanza e soprattutto ai residenti nell‘utilizzare percorsi alternativi per raggiungere le proprie abitazioni».