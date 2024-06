Ceccano, Angela Quattrociocche muore a 67 anni mentre balla al Seventies Park. I testimoni: «Si è accasciata all'improvviso»

Angela Quattrociocche, 67enne di Giuliano di Roma, è morta ieri sera mentre ballava al Seventies Park di Ceccano. Erano le 23.15 quando, colta da un infarto, è piombata a terra tra il panico generale generatosi all’interno del locale di via Anime Sante.

La sala da ballo era ormai gremita per il consueto “Venerdì latino”. A chiamare i soccorsi anche il barman che ha assistito alla scena drammatica. Nel giro di dieci minuti l'arrivo, purtroppo vano, di un'ambulanza e un'automedica.

«Stava ballando, poi all’improvviso si è accasciata - racconta -. Era lì in mezzo agli amici di una scuola di ballo di Ceccano. Era pieno di gente, rimasta tutta attonita a fissarla. Abbiamo chiamato subito l’ambulanza, è arrivata dopo dieci minuti ma non c’è stato davvero niente da fare. Hanno provato a rianimarla per un’ora abbondante. È stato uno strazio».