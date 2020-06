Ultimo aggiornamento: 06:51

Trovato morto in un carrello della spesa in via Di Vittorio a Ceccano: perde quota la pista dell’aggressione per un debito di droga mentre si fa sempre più largo l’ipotesi che Marcello Pisa, il disoccupato di 53 anni residente a Vallecorsa rinvenuto cadavere in quel carrello, possa essere deceduto a causa di un malore dopo aver assunto alcol e droga nella casa di un suo amico.Quel qualcuno che, per non avere problemi di sorta, ha preferito caricare il corpo in quel carrello della spesa e lasciare il cadavere nello spiazzo adiacente il supermercato Conad. Va da sé che la situazione con queste ipotesi di reato si sarebbe molto ridimensionata.Adesso infatti sembra che si stia procedendo per omissione di soccorso ed occultamento di cadavere. De accuse pesanti, ma enormemente più lievi di un’accusa di omicidio.Si stanno attendendo i risultati dell’esame autoptico, ma soprattutto quelli degli esami tossicologici. Soltanto questi potranno fornire la certezza che il decesso sia sopraggiunto a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti. Dall’esame esterno della salma, infatti, non sono state riscontrate né fratture né ferite che avrebbero potuto far pensare ad una aggressione.Viceversa si sarebbe trattato di un malore improvviso a cui non si potrebbe addossare alcuna responsabilità se non quella dell’omissione di soccorso.Le persone che al momento del decesso si trovavano in compagnia di Marcello Pisa avrebbero comunque dovuto allertare i medici dell’ambulanza del 118 e fare in modo che potessero prestare all’uomo i necessari soccorsi. Invece niente di tutto questo.Ovviamente gli inquirenti prima di chiudere il fascicolo stanno effettuando tutti i riscontri investigativi del caso. A cominciare da alcune persone che sarebbero state identificate ed additate come coloro che la sera del 13 maggio scorso, giorno in cui sarebbe sopraggiunta la morte si trovavano in compagnia del disoccupato di Vallecorsa. Da alcune informazioni raccolte sembra che si tratti di soggetti che sarebbero residenti proprio nella zona dove è stato ritrovato il cadavere dell’uomo. Questi sarebbero stati gli ultimi a vedere ancora in vita lo sventurato Marcello.