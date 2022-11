Non gli lasciano vedere i figli e minaccia di dare fuoco alla casa dei suoceri, panico a Ceccano

Non gli lasciano i figli e distrugge la casa dei suoceri - La situazione pareva essersi tranquillizzata in giornata, invece poi è scattata la follia. A Ceccano, ieri notte, un 40enne ha distrutto la casa dei suoceri, cosparso di benzina il pavimento e minacciato di dare fuoco a tutto. A scatenare il raptus la decisione della moglie di allontanarlo dai tre figli minorenni. È andata a finire con la richiesta di intervento da parte degli operatori sanitari del 118 per sottoporlo a trattamento sanitario obbligatorio presso l’ospedale "Spaziani" di Frosinone. La loro casa, nella parte bassa della città, è vicina a quella dei genitori della donna. Nell’occasione, però, sia lei che suo marito si trovavano in un borgo ai confini con la Ciociaria, dove abita la figlia più grande. Non erano andati insieme.

Nel pomeriggio, però, il quarantenne ha preso la sua auto e le chiavi della macchina di sua moglie alla volta di Ceccano. I figli si trovavano nell’appartamento di un’amica della donna. Sia quest’ultima che la loro mamma hanno lanciato l’allerta ai carabinieri, raccontando che l’uomo stava lì sotto per riprenderseli. Nel mentre, anche da parte sua, una chiamata diretta ai militari dell’Arma. L’intervento dei carabinieri sembrava aver quietato i bollenti spiriti e fatto sì che fosse la madre a riportare a casa i figli. Non poteva fare rientro a casa perché il marito aveva portato con sé le chiavi.