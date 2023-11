Ceccano, tamponamento a catena proprio dov'è stata investita la bimba di 6 anni

Incidente poco dopo le 10 questa mattina, lunedì 20 novembre: tamponamento a catena in via Gaeta, a Ceccano, fortunatamente senza grosse conseguenze. Sono state coinvolte tre auto e un furgone. Si sono registrati cinque feriti non gravi, soltanto uno costretto a ricorrere alle cure in pronto soccorso. I rilievi sono stati svolti dalla polizia locale.

Manco a dirlo, è accaduto proprio nel punto in cui venerdì scorso è stata investita una bambina di sei anni che attraversava con la madre dopo l'uscita dalla scuola. Nel mentre era stato anche affisso uno striscione della Curva Nord dedicato alla piccola, trasferita al policlinico Gemelli di Roma per via di una vistosa ferita alla testa e un sospetto trauma cranico.