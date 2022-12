Incidente al rally di Ceccano, auto si schianta e sfonda la recinzione di una casa: ferito il pilota

Nel corso dell’odierna prova speciale del “Ceccano Christmas show”, secondo atto dopo la Superspeciale di ieri sera, una macchina da rally si è schianta contro la rete e il muro di recinzione di un’abitazione nella contrada rurale di via Cardegna.

A andare fuori strada è stata la Skoda Fabia dell’equipaggio ciociaro formato dal pilota di casa Vincenzo Massa, campione italiano Wrc tra le R2, e dal navigatore di Pignataro Daniel D’Alessandro.

Le conseguenze

Nel brutto e sfortunato incidente Massa ha riportato ferite, ma non sembrerebbero fortunatamente di grave entità. Sul posto, per i soccorsi del caso, il tempestivo intervento dell’ambulanza al servizio della prima e attesa edizione dello spettacolo motoristico.

In città, di contro, non sono mancate polemiche alla vigilia per i due percorsi scelti dagli organizzatori M33 e Rally game. Le strade periferiche selezionate per lo show rallystico, a detta dei contestatori, sarebbero troppo strette e vicine a cancelli e recinzioni delle case.