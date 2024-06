Venerdì 14 Giugno 2024, 15:28

Dalla mattinata di oggi, venerdì 14 giugno, flash mob alla villa comunale di Ceccano per richiederla come area extra per lo studio da parte degli utenti della biblioteca sovrastante. Progresso Fabraterno, movimento giovanile, si è portato dietro tavoli e sedie «dimostrando - dichiarano i manifestanti - che basterebbe poco per consentire lo studio all’aperto».

La proposta, esternata da una settimana, è quella di piazzare alcuni gazebo, tavoli e sedute da sfruttare anche e soprattutto nei mesi estivi. «Malgrado le molteplici segnalazioni sulle criticità riscontrate nella biblioteca comunale - così Progresso Fabraterno - non abbiamo ricevuto alcun tipo di risposta da parte dell'amministrazione. Nessuno ha accolto la nostra proposta di sfruttare l'area verde della villa comunale per creare uno spazio studio».

Il gruppo giovanile, presieduto da Francesco Ruggiero, si sta facendo portavoce di segnalazioni in arrivo dagli studenti. «Chiedono un servizio bibliotecario adeguato - riportano -. Non possiamo ignorare le loro richieste, soprattutto in un periodo così denso di studio, a causa degli imminenti esami di maturità e universitari».

Biblioteca, criticità e proposte

Si riferiscono ai giorni limitati di apertura, dal martedì al venerdì, ma anche al prestito interbibliotecario problematico e a una connessione internet ritenuta inadeguata. Sono problematiche che denunciano pubblicamente da tempo. «È trascorso un altro anno scolastico e non è stato fatto nulla per le migliaia di studenti e studentesse ceccanesi e non, che continuano a cercare un luogo in cui studiare».

Ribadiscono allora le loro richieste: «È necessario adeguare gli orari di apertura alle esigenze degli utenti, per consentire una fruizione comoda e un servizio efficiente. Quantomeno sarebbe fondamentale assicurare l'accesso alla biblioteca comunale dal lunedì al venerdì, auspicabilmente con orario continuato».

Stamane la decisione di entrare in azione con tavoli e sedie per lo studio fai-da-te. «Il nostro flash mob nasce per proporre una soluzione facile - conclude Progresso Fabraterno - che potrebbe essere attuata dall'amministrazione comunale attraverso una spesa esigua, ma che sarebbe fondamentale per incontrare le esigenze degli studenti e delle studentesse. Infatti, con l'arrivo della bella stagione, le giornate si fanno più lunghe e nasce il desiderio di trascorrere più tempo fuori casa».