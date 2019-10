Di Stefano lancia indicazioni precise che, a Ceccano, potrebbero guardare non solo ai modelli come quello dell’Umbria, ma anche all’esperienza che il Pd a livello regionale ha intrapreso con il Movimento Cinque Stelle.

Del resto nei giorni scorsi un altro ex sindaco di centrosinistra, Maurizio Cerroni, aveva anticipato aperture ampie in un’analisi pubblicata dal sito ‘unoetre’, come “consigli per il mio centrosinistra, quello che voglio ancora credere che abbia voglia di lottare per tornare alla vittoria e per dare una speranza in un altro futuro per Ceccano.

Perciò, non è possibile nessuna scorciatoia anche rispetto alle passate esperienze negative vissute. Una forte coalizione di centrosinistra non può prescindere dai partiti, che sono centrali in quanto danno stabilità.

Pd, M5S, Psi, Prc, Leu, Art. 1, Verdi, con una grande apertura alle liste civiche, possono costituire la base per il centrosinistra ceccanese. È necessario fare un accordo programmatico fortemente innovativo, che possa dare vita ad una sorta di cantiere dove le forze politiche possano sollecitare la partecipazione di tutti i cittadini.

Il candidato sindaco, in questo senso, rappresenta una persona che porta un valore aggiunto rispetto alle forze di coalizione, e, pertanto, deve essere prima di tutto una persona che rispetta la politica e che sia predisposto ad ascoltare i cittadini. Sul nome o sui nomi si può discutere, ricorrendo a forme democratiche di confronto e di scelta, come le primarie di coalizione, che, anche seguendo il percorso tracciato da Zingaretti, possono aiutare a creare un dialogo con i M5S e valorizzare le forze civiche".



