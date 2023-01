Ceccano città solidale e della Pace. Più di 400 bambini animano l'oratorio di Santa Maria a Fiume

Erano attesi in 250 tra bambini e ragazzi, sono arrivati in oltre 400 e tutti insieme hanno riempito l’oratorio di Santa Maria a Fiume, dando vero esempio di pace e fratellanza in un momento storico in cui la pace tra i popoli del mondo resta, purtroppo, un impegno lontano dall'essere realizzato. La Giornata Diocesana per la Pace e l'Infanzia Missionaria, ha regalato il più bello dei messaggi di pace, raccolto dal vescovo della Diocesi di Frosinone Veroli Ferentino, mons. Ambrogio Spreafico che ha celebrato la santa messa al termine dell’iniziativa organizzata ieri pomeriggio a Ceccano da Azione Cattolica Ragazzi, Ufficio Catechistico e Centro Missionario Diocesano.



“ È bello essere insieme perché siamo donne e uomini che vogliono la pace - si è rivolto a tutti il vescovo Spreafico nell'apertura della cerimonia -, perché crediamo nella forza della preghiera affinché susciti nei cuori degli uomini e delle donne azioni di pace!". L’incontro promosso ieri pomeriggio ha avuto diversi coordinatori, in particolare Giovanni Vasta responsabile Azione Cattolica dei Ragazzi, don Giovanni Ferrarelli assistente ACR, Carla Rossini direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano, don Marco Meraviglia Centro Missionario Diocesano e tantissimi bravi responsabili delle parrocchie della Diocesi che hanno accompagnato i bambini e i ragazzi.