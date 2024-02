Ceccano, carambola di 4 auto tra i semafori lampeggianti del Ponte

Nella mattinata di oggi, martedì 6 febbraio, si è registrato il primo incidente di rilievo all’incrocio semaforico di via Ponte, ormai lampeggiante da mesi e criticato da tanti cittadini di Ceccano per via della sua pericolosità. Dopo una serie di guasti, il Comune lo ha lasciato disattivato, forse per aumentare la scorrevolezza del traffico in una zona attanagliata dalle polveri sottili.

Stamane si è registrata una carambola di quattro auto, fortunatamente senza grosse conseguenze. Si sono registrati due feriti lievi e leggeri danni ai veicoli coinvolti, soprattutto una minicar. Si è subito attivata la macchina dei soccorsi in mezzo al caos scoppiato nella parte bassa della città. La polizia locale è intervenuta per decongestionare l’ingorgo il prima possibile.

L’incidente, oltretutto, è avvenuto durante l’orario di entrate delle scuole. Appena oltre l’imbocco per via San Francesco, al contempo, il traffico è a senso alternato per la presenza del cantiere sospeso a seguito del ritrovamento di potenziali reperti archeologici.