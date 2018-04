Un terribile e tragico fatto su cui far chiarezza. Per accertare l’esattezza, la dinamica e soprattutto le cause che ieri mattina hanno portato al decesso di un 80enne di Ceccano, Mario Tanzini, precipitato oltre un muretto in pieno centro cittadino, a due passi dall’ingresso del Parco Sindici. Per i carabinieri si tratta di un suicidio. Ma non si esclude un malore. L’uomo è caduto da un’altezza di 4-5 metri rimanendo gravemente ferito dopo aver battuto la testa. Purtroppo i soccorsi da parte del personale medico e sanitario dell’Ares 118, seppur tempestivi, si sono rivelati inutili: nonostante i ripetuti tentativi di rianimare l’uomo e l’intervento di un elicottero Pegaso atterrato al piazzale Bachelet, i traumi conseguenti alla caduta non hanno permesso alcun trasferimento in eliambulanza e i medici non hanno potuto far altro che dichiarare l’avvenuto decesso. Dal pronto soccorso del «Fabrizio Spaziani» la salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Frosinone a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre sul luogo della caduta sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ceccano per i rilievi e le verifiche disposte dal magistrato di turno. Evidentemente si vorrà capire se le protezioni presenti (come la ringhiera) siano sufficienti a garantire l’incolumità dei cittadini.

Lunedì 9 Aprile 2018



