Giovedì 30 Maggio 2024, 15:20

Nella nottata di oggi, giovedì 30 maggio, un tentato furto all’interno della sfondata “Ottica Bucciarelli” di Ceccano. Il colpo è stato sventato dall’antifurto nebbiogeno verso le ore 2.15, neanche dieci minuti dopo l’attivazione dell’allarme e il potente getto di fumo dentro al negozio.

Hanno agganciato le grate al mezzo in loro possesso, un’auto rubata a Terracina, e le hanno strappate vie, spaccando anche le vetrine rinforzate. Il tutto registrato dalle telecamere di videosorveglianza.

Una volta in fuga, fermatisi tra viale Fabrateria Vetus e la regionale via Anime Sante, hanno abbandonato l’Alfa Romeo Giulietta in questione e rubato una Fiat Panda dal garage della casa di un’anziana. Poi la fuga con le forze dell’ordine ancora sulle loro tracce.

Bucciarelli: «Costretti a guardarci le spalle»

A raccontarlo è Giuseppe Bucciarelli dalla seconda sede, quella lungo il tanto bersagliato viale Fabrateria Vetus, della storica attività di famiglia. «Siamo costretti a guardarci le spalle - dichiara - e ci è andata bene, visto che i ladri sono scappati nel giro di pochi minuti grazie ai fumogeni. Stamattina ho sporto denuncia ai carabinieri e consegnato le registrazioni delle telecamere». Si vedrebbero tre malviventi con passamontagna e cappellini.

La memoria torna all’ondata di furti abbattutasi per anni soprattutto sulle ricevitorie della zona. Almeno fino all’arresto dell’allora “Banda della spaccata, grazie all’Operazione Predator finalizzata nel 2020 da Polizia e Carabinieri.

Un'altra "Banda della spaccata"

Ora c'è un'altra banda, probabilmente la stessa che ha ripulito in nottata lo stock outlet Galassi di Ferentino. Come l’altra, utilizza mezzi rubati come traini per la “strappata” o, eventualmente, per come arieti per la “sfondata”. Ora il tentato furto all’Ottica Bucciarelli, con tanto di giornata dedicata alla riparazione dei danni. I predecessori, però, prediligevano i furgoni.

«Il modus operandi è il solito visto altrove - si rammarica Giuseppe Bucciarelli -. Dobbiamo quantificare ancora i danni all’ingresso, ma quel che fa male è che facciamo tanti sacrifici e alla fine vengono annientati in due minuti. Avevamo appena allestito un’importante esposizione in vetrina, prodotti che sarebbero andati a ruba ma non pensavamo letteralmente».