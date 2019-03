© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato sera con il dj Mario Fargetta al Cotonificio di Frosinone. Nell’hangar del locale di via Jacobucci, domani sera torna Fargetta, voce storica di Radio Deejay, con i suoi dj set elettrizzanti e carichi di entusiasmo. L’obiettivo è far ballare tutti fino all’alba. E proseguiamo con gli appuntamenti nei locali della provincia.Alle Officine Utopia di Ceccano il week end inizia stasera con “Pink is punk!”, una festa in onore delle più grandi voci femminili di sempre per un tributo live a Madonna e Lady Gaga. Per festeggiare i compleanni di Lucio Battisti e Lucio Dalla, due capisaldi della musica leggera italiana nati entrambi nel mese di marzo, il sabato sera italiano delle Officine Utopia di Ceccano sarà con “Buon compleanno Lucio” per cantare i grandi classici del repertorio dei nostri cantautori in compagnia della voce di Marco De Vincentis. L’Elleti MusicBar di Frosinone, stasera, alle 22, ospita la voce di Jessica Ra Beat Tagliaferri, accompagnata dalla chitarra di Francesco Sdrucia. Il repertorio del duo spazia dagli standard del jazz a brani di natura soul, pop e blues; gli arrangiamenti sono di swing, bossanova e samba. Il Deliri Cafè Bistrot di Sora domani sera presenta la band electro-soul dei Phototaxis. Il duo israeliano è in tournée in Italia per la prima volta e domani sera si esibirà nel locale di Sora. Kararocker live stasera al Satyricon live music club di Alatri e domani seconda serata di selezioni per lo Zaiet Contest 2019. Sul palco del Satyricon saliranno i gruppi 5RAND, Neurastasy e Your Next Mistake. Al Baretto di Cassino stasera alle 21.30 musica live con Andrea Tartaglia.