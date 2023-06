Sabato 3 Giugno 2023, 10:03 - Ultimo aggiornamento: 10:04

Conto alla rovescia per l'appuntamento di lunedì alla "Bocconi " di Milano. I ragazzi del liceo di Ceccano, infatti, dopo aver vinto l'ottava edizione regionale di Startupper School Academy saranno alla sfida nazionale. La premiazione si è tenuta a Roma, all'interno del Museo Maxxi nei giorni scorsi. All'interno della categoria "Presenta la tua idea", il liceo scientifico statale di Ceccano, diretto dalla professoressa Francesca Ardolino, è arrivato primo con il progetto "Growmate"un sensore progettato in tre modalità diverse per il monitoraggio dei terreni, soprattutto agricoli.

Hanno sbaragliato una nutrita concorrenza. Erano, infatti, 105 gli istituti scolastici in gara, artefici di 175 progetti. L'iniziativa, realizzata da Lazio Innova, rientra in quelle dell'ex Alternanza scuola lavoro, oggi Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento) nell'ambito del quale gli studenti, divisi in gruppi all'interno delle proprie classi, hanno fatto simulazione d'impresa, cimentandosi con analisi di mercato, fattibilità e ideando una propria start up. Il passo successivo è stato quello di ideare una presentazione multimediale, il cosiddetto "video pitch", un'attività di self -marketing per proporre, in tre minuti, la propria idea a un eventuale acquirente, il tempo medio, per intenderci, di una chiacchierata informale in ascensore.Soddisfazione viene espressa dal referente del progetto, il professor Armando Caponi: «È il sesto anno di fila che la nostra scuola partecipa alla competizione con un interesse sempre crescente - dichiara ­- tanto che quasi il 10% dei progetti presentati proveniva da noi. Per questo mi sento di ringraziare gli studenti, i docenti tutor che li hanno seguiti e la nostra dirigente».