Cavallo imbizzarrito, paura sulla Casilina a Castrocielo

Cavallo imbizzarrito: panico sulla Casilina a Castrocielo. E' successo in mattinata, quando a ridosso delle corsie è stato notato l'animale che si muoveva in maniera agitata. Sul posto è arrivata prima la polizia locale, ma si è corso il rischio che finisse sul parabrezza dell'auto di servizo. Poi sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Pontecorvo e il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico. Per ricuperarlo, alla fine, è dovuto intervenire un esperto in sella ad un altro cavallo ed ha portato l’animale imbizzarrito in una zona chiusa.