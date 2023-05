Castrocielo, tir contro auto sulla Leuciana: donna miracolata

Tir contro auto sulla via Leuciana a Castrocielo: donna miracolata. È successo intorno alle 12.50 di oggi 26 maggio 2023. Un tir che procedeva in direzione Casilina improvvisamente ha investito una Citroen con una donna di Pontecorvo a bordo. Il mezzo pesante ha urtato completamente la parte anteriore dell'auto, ma la donna per fortuna è uscita illesa. È uscita dal mezzo ed è stata visitata dal personale sanitario del 118. La strada è chiusa al traffico.