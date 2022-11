Castrocielo, scontro tra due auto sulla Leuciana, feriti e traffico in tilt

Scontro frontale poco dopo le 20.30 sulla strada regionale Leuciana che collega Aquino e Castrocielo. Ad impattare frontalmente, per cause ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Pontecorvo, un’Alfa e una Opel.

Lungo la via Leuciana sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Questi ultimi hanno soccorso e trasporto all’ospedale Santa Scolastica di Cassino i rispettivi conducenti dei mezzi. La strada è stata chiusa al traffico.