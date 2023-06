Castrocielo, colpo al Conad: i ladri "sparano" con gli estintori all'arrivo dei carabinieri

Ladri sorpresi a rubate, affrontano i carabinieri a colpi di estintori e riescono a scappare. E’ accaduto a Castrocielo dove una banda di malviventi è stata sorpresa all’interno del supermercato Conad che c’è in paese. Ora i carabinieri della compagnia di Pontecorvo, agli ordini del capitano Bartolo Taglietti e del tenente Giovanni Fava, stanno indagando per risalire alla banda che intorno alle 2 della notte fra domenica e lunedì, ha forzato uno degli ingressi laterali del supermercato Conad di Castrocielo prendendo di mira i soldi lasciati nei registratori di cassa per l’apertura mattutina e le merci negli scaffali. Ma il piano è saltato. I malviventi sono dovuti scappare dopo pochi minuti perché hanno sentito arrivare le gazzelle dei carabinieri del nucleo radiomobile e le pattuglie in servizio di controllo notturno del territorio: ad allertarle era stato il sistema d’allarme collegato direttamente con la Centrale Operativa di Pontecorvo.

L’IRRUZIONE

Quando i carabinieri hanno fatto irruzione, i malviventi hanno improvvisato: svuotando gli estintori e generando così una fitta nebbia nel locale, sono riusciti a scappare da uno degli altri ingressi secondari. Nella fuga hanno abbandonato nel parcheggio un’Alfa Romeo Giulietta con la qual erano arrivati. Dagli accertamenti il mezzo è risulto rubato nelle ore precedenti a Latina. Ma non è tutto, con ogni probabilità i ladri sono gli stessi che intorno alle tre hanno rubato un’altra Giulietta nel vicino centro storico di Aquino in località Madonna della Libera, facendo perdere le loro tracce. Anche su questo furto indagano i carabinieri.