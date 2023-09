Castrocielo, appartamento a fuoco: gravi ustioni per il proprietario

Incendio in appartamento alle prime luci dell'alba di oggi. È successo a Castrocielo, dove in abitazione non molto distante dall'area di servizio autostradale sono divampate le fiamme, forse causate da una fuga di gas, che in breve tempo hanno attecchito gli arredi. A dare l'allarme alcuni camionisti che erano nel parcheggio dell'area di servizio, intervenuti a soccorso del proprietario.

I vigili del fuoco, intervenuti compagnia di Pontecorvo, hanno domato il rogo dopo qualche ora. Il proprietario un uomo di circa sessant'anni è rimasto ustionato ed è stato trasportato da un'ambulanza del 118 all'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Le sue condizioni vengono definite gravi e si valuta il trasferimento in una struttura sanitaria della capitale. La dinamica dell'incendio è al vaglio dei carabinieri e dei vigili del fuoco.