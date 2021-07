Cassino, weekend tutto esaurito al "Bosco delle Favole" nel parco delle terme varroniane

Lunedì 5 Luglio 2021, 20:01

Un weekend da tutto esaurito al Bosco delle favole riaperto nel parco delle Terme Varroniane di Cassino. Tra sabato e domenica sono arrivate centinaia di famiglie da diverse regioni italiane per fare ammirare ai loro piccoli un mondo fiabesco. Fino al 5 settembre sarà aperto ogni sabato e domenica.

Sicurezza, divertimento e relax per tutta la famiglia. Il Bosco delle Favole, come l'anno scorso, permetterà a tutti i visitatori di vivere in serenità una giornata ricca di avventure con i protagonisti delle favole più belle, grazie, soprattutto, alla definizione di disposizioni in grado di assicurare a tutti gli ospiti condizioni di sicurezza, di salute e distanziamento sociale. Ogni famiglia, infatti, avrà la possibilità di prenotare uno spazio riservato di 35 mq con tanto di tavolo da pic nic a disposizione per l'intera giornata. La quarta edizione del Parco Tematico sui racconti per bambini più grande del Centro Italia sarà ricca di sorprese, nuove attrazioni e nuovi spettacoli dal vivo.

Ha detto Domenico Durante, event manager de Il Bosco delle Favole:”Quest'anno abbiamo allestito anche un nuovo parco avventura per i più piccoli e ampliato l'area ristoro. Ovviamente il tutto non lasciando niente al caso per quanto concerne la sicurezza e la tutela della salute delle persone. Abbiamo una capienza massima di 1500 persone al giorno per via delle normative anti covid. Il parco nelle scorse edizioni ne ha ospitate anche un massimo di 4860 in una giornata. Insomma grazie ai nostri 110.000 mq di natura incontaminata abbiamo la possibilità di far trascorrere a tutti i visitatori una giornata all'insegna del divertimento e del relax».

Ma ci saranno anche altri nuovi protagonisti ad accogliere i più piccoli oltre le ormai leggendarie mascotte Kody, JJ e Maestro Gufy. Come ad esempio Cloe, una cucciola di Velociraptor che insieme a Tino, una delle attrazioni più gettonate della passate edizioni, custodirà l'area dinosauri "Jurassic Land" de Il Bosco delle Favole. Per l’organizzatore si tratta di “un'edizione particolare, la quarta, ed è quella in cui abbiamo rinnovato l'intero parco tematico.

Quindi attendo con ansia il responso dei più piccoli, ma anche dei loro genitori. Quest'anno tra gli altri ospiteremo uno spettacolo sensazionale "I pirati dei Sette Mari", uno show apprezzato in tutta Europa e che "ospita" una serie di acrobazie di pappagalli dal vivo. Ci saranno magici momenti da vivere per tutte le famiglie.” Il Bosco delle Favole sarà aperto tutti i sabati e le domeniche dal 3 luglio al 5 settembre dalle ore 10 alle 23. Per tutte le info www.boscodellefavole.it