© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il settore wedding si evolve e diventa una organizzazione che cura ogni particolare per le giovani coppie che vogliono qualcosa di diverso e di divertente, di taglio medioalto. Così con il supporto di Banca Popolare del Cassinate hanno messo insieme le loro esperienze alcuni operatori di Cassino ristoratori, albergatori, wedding planners, fiorai, sartorie ed altri addetti oltre a esperti della comunicazione via web. E per domenica 20 ottobre, ore 17, hanno organizzato nella location del cassinate “Naturalmente Nacci” una cerimonia con un matrimonio simulato con tanto di sposi, celebrante, brindisi, taglio della torta. Si sono prenotate oltre 200 coppie per assistere al rito e per visionare gli stand delle aziende che curano un matrimonio “all inclusive”. L’evento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa alla BPC di Cassino alla quale hanno partecipato Roberta Balestrieri (Josephine Events), Andrea Nacci (Ristorante Naturalmente Nacci), Marco Biasielli e Mirko Tong Meneses (che si sono occupati della comunicazione dell’evento) e, per la Banca Popolare del Cassinate, il Vice presidente Vincenzo Formisano. Nel corso della giornata le aziende presenti potranno presentarsi e raccontare il proprio valore, dimostrando l’amore per il proprio lavoro e offrendo consulenza agli ospiti che vorranno visitare gli stand. Il Vicepresidente della Banca Popolare del Cassinate Vincenzo Formisano ha spiegato come la partecipazione della BPC a questo evento si collochi nel solco dell’impegno della banca per il territorio, ben sintetizzato nel claim: abbiamo a cuore un capitale prezioso: il nostro territorio. Per il Prof. Formisano, infatti, bisogna ripartire innanzitutto “dalle relazioni personali e dalle sinergie tra imprenditori, abbandonando dubbi, esitazioni, pregiudizi. Bisogna andare oltre le semplici partnership e lavorare per produrre valore per il territorio, mettendo in rete le diverse aziende e creando collaborazioni virtuose. La banca lo ha sempre fatto e continua a farlo, portando avanti progetti ambiziosi che possano tradursi in valore e crescita per il territorio”. Roberta Balestrieri ha sottolineato come la scelta si sia orientata sulla creazione di uno stile raffinato e curato nei minimi dettagli: dalla scelta della location ai colori che faranno da leit motiv dell’evento, tutto è stato pensato per costruire un ambiente rilassante e piacevole all’interno del quale le coppie ospiti della manifestazione possano sentirsi a proprio agio e incontrare diversi fornitori, in un contesto delicato, raffinato, sobrio. Andrea Nacci ha voluto ringraziare tutti i partner che, con grande disponibilità, si sono lasciati coinvolgere in un evento che ha l’obiettivo di valorizzare gli imprenditori del territorio e offrire servizi di qualità agli sposi che stanno organizzando il loro matrimonio. Wedding Taste è un evento che consentirà di incentivare il lavoro di tutti i fornitori coinvolti e che punta, innanzitutto, a valorizzare la relazione personale sia con l’utenza sia tra i diversi imprenditori.