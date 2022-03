Cassino, vittime della mafia: Giovanni Impastato, fratello di Peppino, ospite dell'Istituto 'Medaglia d'Oro

In occasione della giornata europea in memoria delle vittime del terrorismo l’I.I.S. “Medaglia d’oro – Città di Cassino”, in qualità di capofila della rete di scopo delle scuole secondarie di 2° grado di Cassino, costituita per la realizzazione del progetto "Siamo Capaci di guardare in alto. Siamo Capaci di dire No!", ospita Giovanni Impastato, fratello minore di Peppino, ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978. L’evento si terrà venerdì prossimo per ricordare le vittime della criminalità mafiosa. La manifestazione, che si svolgerà a partire dalle ore 10.00 presso il Teatro Manzoni di Cassino, e rivolto prioritariamente agli studenti delle scuole superiori cittadine, prevede la visione dell’opera cinematografica "Il solito pranzo", prodotta dall’agenzia cinematografica Prima Quinta, alla presenza di Giovanni Impastato. Al termine della visione dell’opera, dopo i saluti del dirigente scolastico dell’Istituto “Medaglia d’oro – Città di Cassino”, Marcello Bianchi, interverranno, tra gli altri, il sindaco Enzo Salera e l’assessore alla Pubblica istruzione Maria Concetta Tamburrini. Un contributo al dibattito sarà portato dal Difensore Civico della Regione Lazio, Marino Fardelli, dall’assessore alla Cultura Danilo Grossi, dal Comandante del ROS. Generale D. Pasquale Angelosanto, dal presidente dell’ordine degli Avvocati di Cassino, Gianluca Giannichedda, dal regista e dal produttore del film, rispettivamente Andrea Valentino e Aldo Rape’. Il progetto è curato dalle docenti Maria Luisa Calabrese e Angela Fasulo.