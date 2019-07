Ultimo aggiornamento: 12:10

L’Appuntato Scelto qdei Carabinieri Enzo Zannone, va in pensione. Il militare si è arruolato nella Benemerita il 2 febbario1983, dopo aver frequentato la Scuola allievi di Chieti è stato assegnato al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e quindi al Norm del Comando Compagnia di Cassino.A novembre del 1992 giunto alla Sezione di PG della Procura di Cassino, dove ha svolto attività investigative a stretto contatto con i Magistrati partecipando in prima persona a rilevanti operazioni per le quali ha ricevuto benemerenze."Persona seria, disponibile, preparata e riservata ha sempre saputo intrattenere cordiali rapporti con il pubblico, con i Sostituti Procuratori con cui ha collaborato a stretto contatto". Così è stato definito da chi, per anni, ha lavorato al suo fianco.Ciò gli ha permesso di distinguersi e di rappresentare con orgoglio e dignità l’Istituzione alla quale ha dedicato 36 anni della propria vita divenendo un vero e proprio simbolo di disponibilità, senso del dovere e spirito d’iniziativa.Il Procuratore, la dotoressa Valentina Maisto e tutto il personale accanto al quale ha lavorato in questi anni gli indirizzano un caloroso abbraccio ed un affettuoso “in bocca al lupo”.