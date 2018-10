nella foto sotto

Una vita con la toga: l’Ordine Forense di Cassino ha consegnato un riconoscimento agli avvocati che svolgono la professione da cinquant’anni e oltre quaranta.Nell’aula di Corte d’Assise, stamattina alle 11, c’è stata la cerimonia di consegna dei riconoscimenti con gli attestati di merito. L’avvocato che da oltre 50 anni svolge la professione nel foro di Cassino è Gildo Ciaraldi.Per oltre quarant’anni di attività sono stati premiati: Ferdinando Corradini, Antonio D’Aguanno, Paolo Ferrera, Massimo Iannarelli, Elia Raviele e Cristiana Toscano ().“E' stata una cerimonia per omaggiare gli avvocati che hanno esercitato con onore e decoro la Professione Forense per oltre 40 e 50 anni”, ha detto l’avvocato Giuseppe Di Mascio, presidente dell’Ordine degli avvocati di Cassino. “La toga una volta indossata ti rimane sulle spalle per tutta la vita. E loro l’hanno sempre portato con onore e grande senso di responsabilità”, ha aggiunto Di Mascio.