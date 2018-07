Cassino, visitatori da tutta Italia al bosco delle favole

di Antonio Tortolano

Successo con numeri altissimi di visitatori del Bosco delle Favole nel parco naturale delle Terme Varroniane di Cassino. Tanto che la chiusura della manifestazione, per le richieste, è stata spostata dal 29 luglio al 19 agosto. Sono già più di 25.000 i visitatori che dal 28 giugno scorso hanno varcato la soglia del magico mondo incantato per tutte le famiglie. L’organizzazione segnala turisti da Monza a Catania, da Firenze a Brindisi, da Modena a Cosenza, ma anche dalle province di Genova, Livorno, Roma, Napoli, Salerno, Latina, L'Aquila, Campobasso. Il Parco Tematico ormai è diventato la vera attrazione del centro Italia nel weekend. E da oggi a domenica si attendono altre migliaia di persone. Più di 40 attori, 10 ambientazioni, scenografie diurne e notturne, spettacoli che si susseguono ogni 15 minuti dalle 16 alla mezzanotte. Ma ci sono molte altre attrazioni da scoprire all'interno del Bosco delle Favole, come quella del Soft Rafting, da questo ultimo week end anche in escursioni notturne, grazie al quale è possibile vivere un'esperienza unica nelle acque cristalline del fiume Gari insieme agli istruttori di Cassino Adventure. "Dopo lo strepitoso successo di queste prime quattro settimane e le continue prenotazioni che arrivano ogni giorno abbiamo deciso di posticipare la chiusura del Bosco delle Favole al 19 agosto. - Ha detto Domenico Durante amministratore di Seven srl - E' bello vedere i bambini entusiasti dell'esperienza incantata che hanno vissuto, come anche far tornare indietro nel tempo mamma e papà. Il Bosco delle Favole è un luogo dove la realtà si ferma per lasciar posto ai sogni. Quelli di tutte le famiglie". Mediamente tremila persone al giorno invadono il bosco delle favole nello scenario delle terme in prossimità della stazione ferroviaria di Cassino. Un’attrazione che si è rivelata la novità per piccoli e grandi di questa estate. Inizialmente doveva tenersi alla Rocca Janula denominato il castello delle favole. Poi la manifestazione venne dirottata alle terme anche per i maggiori spazi. Ed ha avuto successo. Per tutte le info www.boscodellefavole.it o consultare la pagina Facebook "Il Bosco delle Favole" oppure contattare il numero 348.5929446.

