In viaggio sull'A1 con un'auto rubata: denunciati.

È successo la notte scorsa, quando gli agenti della Polizia Stradale di Cassino, al chilometro 674 più 400, nel territorio di Cassino, hanno intercettato una Fiat 500x con tre persone a bordo.

È scattato il controllo e gli agenti dell'ispettore superiore Giovanni Cerilli hanno capito che c'erano caratteri anomali sul numero di telaio, difformi da quelli normalmente utilizzati da Fca.



Controlli più accurati hanno fatto rilevare che i dati riportati su tutte le targhette identificative presenti sul veicolo ed il numero di telaio motore corrispondevano ad un’altra auto, sempre una Fiat 500 rubata l’anno scorso in provincia di Salerno.

Per questo sono stati denunciati, con l'accusa di ricettazione, i tre occupanti. Si tratta di due 26enni e un 27 enne tutti Campani.