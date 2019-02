Ultimo aggiornamento: 22:02

Dopo mesi di crisi politica e amministrativa al comune di Cassino per i dissensi in seno alla maggioranza di centrodestra in serata è arrivata una svolta. Il sindaco Carlo Maria D'Alessandro, dopo le trattative senza esito con i quattro dissidenti di Forza Italia e di Noi con l’Italia , ha deciso di accogliere la proposta della Lega di un vertice martedi 12 febbraio alle ore 16 in comune con le forze politiche locali e provinciali di centrodestra. Scrive il sindaco in una nota:”Dopo il mio appello all'unità del centro-destra, di una apertura da parte di Fratelli di Italia e Lega per la partecipazione ad un tavolo politico, al fine di verificare la possibilità di una ricomposizione del quadro politico e amministrativo, ho deciso di convocare una riunione alla presenza degli organi di partito provinciali.” Ci saranno Piacentini Forza Italia, Pulciani Fratelli d’Italia, Valente Noi per l'Italia, Palombo Lega, Secondino Forza Italia, Abbatecola Fratelli d'Italia, Di Muccio Lega e due rappresentanti delle liste civiche Di Mascio e Ranaldi. Se dovesse fallire anche questo tentativo sono state annunciate le dimissioni di massa dei consiglieri per andare al voto a maggio prossimo.