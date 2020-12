Avrebbe prestato soldi a strozzo a persone in stato di bisogno durante l’emergenza legata alla pandemia da Covid-19. Con quest’accusa è stato fermato, su ordine della Procura di Cassino, un sessantenne di Pontecorvo, M.S. che recentemente è stato anche destinatario di una misura patrimoniale, con relativo sequestro.

All’alba di ieri per l’uomo, invece è scattato il fermo, disposto dagli inquirenti, perché gravemente indiziato di aver prestato soldi a tassi usurai. Per lui l’accusa ipotizzata dai pubblici ministeri Roberto Bulgarini Nomi e Valentina Maisto, è di usura aggravata dallo stato di bisogno delle vittime ed estorsione e per questo si sono aperte le porte del carcere. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza del gruppo di Cassino, dirette dal tenente colonnello Salvatore Rapuano, sono partite alcuni mesi con lo sviluppo di specifiche informazioni relative alla presunta attività illecita messa su dal sessantenne nei confronti di di esercenti di attività imprenditoriale.

Negli ultimi giorni, però, si sarebbe palesato il pericolo di fuga, per questo i pubblici ministeri hanno disposto il fermo che, nelle prossime ore, dovrà essere convalidato dal Gip. La Procura ha anche predisposto il sequestro di beni pari al presunto reato commesso, per questo nell’abitazione dell’uomo alla periferia dalla Cittadina fluviale sono arrivate anche le unità cinofile antivaluta del Gruppo di Fiumicino, per individuare eventuali somme di denaro detenute dall’uomo, già noto alle forze dell’ordine per associazione a delinquere finalizzata alla produzione e traffico di sostanze stupefacenti, minacce e danneggiamenti, violenza a pubblico ufficiale, favoreggiamento, bancarotta fraudolenta, oltre a specifici precedenti in tema di usura.

“Le indagini, condotte - hanno spigato dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Cassino - hanno evidenziato come l’illegalità non conosca battute d’arresto, nemmeno durante l’attuale pandemia da Covid-19. Si assiste, anzi, ad una notevole recrudescenza di tale fenomenologia illecita, che trova terreno fertile nella grave crisi occupazionale, economica e sociale, conseguente all’emergenza epidemiologica in atto. Nel Cassinate al pari di quanto accade su scala nazionale, molte famiglie ed imprese di piccole e medie dimensioni versano in condizioni precarie ed in uno stato di forte illiquidità, dovuto anche alla diffusione del virus, che può indurre a ricorrere a tale forma di credito abusivo”. Come accennato è stato disposto il sequestro preventivo d’urgenza finalizzato alla confisca di denaro e beni riconducibili all’indagato pari al profitto delle presunte condotte illecite perpetrate.Per questo Procura e Guardia di Finanza all’esito della convalida illustreranno l’intera attività posta in essere nella zona di Pontecorvo. L’operazione portata a termine ha spinto gli investigatori delle fiamme gialle a richiamare l’attenzione sul fenomeno dell’usura.

“L’attività portata a termine testimonia la costante attenzione operativa volta all’individuazione ed all’aggressione dei canali illegali di accesso al credito, che vedono coinvolti sempre più spesso imprenditori e famiglie a causa della crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19”.

