Accoltellamento in via Arigni a Cassino. Una donna avrebbe ferito gramente con un coltello un uomo, con tutta probabilità il suo compagno. La dinamica non è ancora chiara, sul posto presenti carabinieri e polizia per ricostruire quanto accaduto. La donna sarebbe stata portata in caserma.

Venerdì 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:26



