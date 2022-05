Cassino, un albero per ogni bambino nato, cerimonia alla villa comunale

I 229 bambini nati nel 2021 da genitori residenti nel comune di Cassino hanno avuto assegnato un albero piantato nella villa comunale o nel parco Baden Powell. La cerimonia di assegnazione si è svolta questa mattina nella villa comunale presenti genitori e bambini. Il sindaco Enzo Salera e la consigliera comunale Gabriella Vacca, promotrice dell’iniziativa, hanno piantato simbolicamente un albero di prunus dedicato al primo nato del 2021 di nome Giulio. Ad ogni bambino è stata consegnata una pergamena e la cartina con l’indicazione dell’albero assegnato. La cerimonia si ripeterà ogni anno.

“Un albero per ogni nuovo nato”, è il titolo del progetto sviluppato dall’Amministrazione comunale nell’ambito dell’iniziativa che si collega anche al “Progetto Ossigeno” della Regione Lazio a cui la città ha aderito e che ha visto la realizzazione di un piano di piantumazione di 291 essenze poste a dimora nella villa comunale e nel parco Baden Powell, “a conferma – ha detto il sindaco - di come il tema ambientale resti centrale nella politica della città”. E in occasione della festa della mamma a tutte le presenti è stato offerto un omaggio floreale. “Realizzare un “Parco delle nascite”per una città e per i bambini che cresceranno insieme alla pianta significa non solo rinvigorire uno spazio verde urbano, ma dare un messaggio e un compito alle nuove generazioni.” Ha detto la consigliera Gabriella Vacca.