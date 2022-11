Cassino, truffano un anziano: arrestati dalla polizia

Mettono a segno una truffa ai danni di un anziano a Siena: intercettati e arrestati dalla polizia stradale di Cassino. Si tratta di due campani. Gli arresti sono stati eseguiti pochi chilometri dopo il casello di Cassino dove sono stati intercettati due uomini che viaggiavano a bordo di una Fiat Panda. Gli agenti della sottosezione di Cassino, diretti dal vice questore aggiunto Stefano Macarra, hanno eseguito accertamenti dai quali è emerso che il conducente aveva un precedente di polizia per truffa agli anziani. Per cui hanno deciso di procedere al controllo delle persone e dell’autovettura. Trovati soldi e ori, ma non ne hanno saputo spiegare la provenienza. Con la collaborazione dei carabinieri di Siena c’è stata la ricostruzione della truffa. La vittima, infatti, ha riconosciuto in uno dei due uomini colui il quale si era recato a casa spacciandosi per carabiniere e chiesto soldi.