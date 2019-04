Rinforzi al Tribunale di Cassino: arrivati sei nuovi magistrati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rinforzi in Tribunale a Cassino: da ieri in servizio sei nuovi magistrati di prima nomina. Quattro svolgeranno le funzioni di giudici nella sezione penale e lavoro, due, invece, andranno a ricoprire il ruolo di sostituito procuratore.I nuovi pubblici ministeri sono: la dottoressa Maria Carmen Fusco e la dottoressa Valentina Maisto. Svolgeranno le funzioni Giudicanti nella sezione penale (monocratico e collegiale) il dottor Marco Gioia, la dottoressa Maria Cristina Sangiovanni e la dottoressa Alessandra Casinelli. Il dottor Raffaele Iannucci, invece sarà il nuovo giudice del Lavoro.Ieri mattina hanno preso possesso secondo le norme dell’ordinamento giudiziario dinanzi al Collegio Penale presieduto dal dottor Massimo Capurso con i giudici Donatella Perna e Olga Manuel. La cerimonia c’è stata nell’aula di Corte d’Assise, presente in rappresentanza della Procura della Repubblica, la dottoressa Beatrice Siravo.